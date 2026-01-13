Gümüşhane’de eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Gümüşhane’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ”

Gümüşhane Valiliği, 13 Ocak 2026 Salı günü için il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Valilik, sürücüler ve vatandaşlar için don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında da bulundu.

Yetkililer, karla mücadele ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü, yolların açık tutulması için yoğun mesai yapıldığını bildirdi.