Gümüşhane'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir şehit yakını ile bir gaziye, düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonundaki törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verilen şehit Piyade Uzman Çavuş Temel Taşkın ile gazi Jandarma Uzman Onbaşı Ercan Kömürcü'nün özgeçmişleri okundu.

Vali Kamuran Taşbilek, yaptığı konuşmada, törenin millet, devlet, birlik ve beraberlik için bedel ödeyen, can veren, bu topraklarda herkesten daha fazla hakkı olan şehitlere ve gazilere milletin şükranlarının ifadesi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Şehit ve gazileri asla unutmayacaklarını vurgulayan Taşbilek, "Gerek yurt savunmasında gerekse iç güvenlik harekatında vatanımızın çok ciddi ödediği bedeller söz konusu. Bu vesileyle milletimizin birliği, devletimizin bütünlüğü uğruna can veren şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizi minnetle şükranla selamlıyorum." diye konuştu.

Taşbilek konuşmasının ardından şehit Taşkın'ın yakınları ile gazi Kömürcü'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, protokol üyeleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.



