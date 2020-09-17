  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Gümüşhane'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:15:59 -
Gümüşhane'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir şehit yakını ile bir gaziye, düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonundaki törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verilen şehit Piyade Uzman Çavuş Temel Taşkın ile gazi Jandarma Uzman Onbaşı Ercan Kömürcü'nün özgeçmişleri okundu.

Vali Kamuran Taşbilek, yaptığı konuşmada, törenin millet, devlet, birlik ve beraberlik için bedel ödeyen, can veren, bu topraklarda herkesten daha fazla hakkı olan şehitlere ve gazilere milletin şükranlarının ifadesi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Şehit ve gazileri asla unutmayacaklarını vurgulayan Taşbilek, "Gerek yurt savunmasında gerekse iç güvenlik harekatında vatanımızın çok ciddi ödediği bedeller söz konusu. Bu vesileyle milletimizin birliği, devletimizin bütünlüğü uğruna can veren şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizi minnetle şükranla selamlıyorum." diye konuştu.

Taşbilek konuşmasının ardından şehit Taşkın'ın yakınları ile gazi Kömürcü'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, protokol üyeleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutum..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı