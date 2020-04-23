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Gümüşhane’de çocuklara 23 Nisan sürprizi

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan çocuklara Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü sürprizi yapıldı.

2020-04-23 15:10:47 -
Gümüşhane’de çocuklara 23 Nisan sürprizi

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan çocuklara Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü sürprizi yapıldı.


İl merkezi ve tüm ilçelerde doğum günü 23 Nisan olan çocukların belirlenmesinin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından doğum günü olan tüm çocuklara doğum günü pastası ve hediyeleri evlerinde teslim edildi.


Gün boyunca Gümüşhane kent merkezinde ses sistemli araçlar gezerek çocuk şarkıları çalarken, akşam 21.00’da tüm çocuklar ellerinde bayraklarıyla balkonlara İstiklal Marşı okunmak için davet edildi.

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