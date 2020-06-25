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Aktüel

Gümüşhane'de cinayet

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:47:53 -
Gümüşhane'de cinayet

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Gürleyik köyünde yaşayan F.C. (33), babası M.C. ile hayvan otlatmak için yaylaya çıktı.

F.C, hayvanları otlattıkları sırada yanlarına gelen S.D'ye (44), kendilerine saldırdığı iddiasıyla yanında taşıdığı tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan S.D, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

F.C'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan S.D'nin, M.C'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi.

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