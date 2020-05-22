  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Aktüel

Gümüşhane'de çiftçilere 326 bin çilek fidesi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:21:47 -
Gümüşhane'de çiftçilere 326 bin çilek fidesi dağıtıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'deki çiftçilere, "Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 326 bin sertifikalı çilek fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, 66 dekar alanda dikimi yapılan fidelerden yıllık 150 ton çilek hasadı yapılarak, 2 milyon lira gelir hedeflediklerini belirtti.

Amaçlarının çiftçilere her şartlarda destek olmak olduğunu vurgulayan Birşen, merkezde 11, Köse'de 19, Torul'da 14, Kürtün'de 10, Kelkit'te 8 ve Şiran'da 4 dekar olmak üzere toplam 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin sertifikalı "Albion" çeşidi çilek fidesi ve malç naylonu ile damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımını yaptıklarını ifade etti.

Edip Birşen, ilin coğrafyası ve ikliminin çilek yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu, çileğin gelir getirici, karlı bir ürün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Çileğin farklı aroması, şeker oranı yüksek ve raf ömrü uzun olması dolayısıyla ilimiz için ideal bir ürün olduğunu gördük. Bunun devamında da İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yetiştiricilik konularında, damlama sulama sistemi, malçlama ve diğer teknik konularda ciddi eğitimler verilerek teknik destek sağladık. "

Çilek yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığına ve ciddi derecede katma değer oluşturduğuna dikkati çeken Birşen, amaçlarının gelecek yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı