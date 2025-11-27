Gümüşhane’de cesur müdahale! Meyve kasalarıyla kadın cinayeti önlendi

Gümüşhane Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi N.K.’yi bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf saldırganı uzaklaştırırken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde O.K.’nin, N.K.’yi arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden bıçakladığı ve çevredeki esnafın olaya koşarak meyve kasalarıyla müdahale ettiği görülürken, olaya müdahale eden esnaf o anları anlattı.

"Bir kahramanlık olarak değil, vatandaşlık görevi olarak gördük"

Bıçaklama olayında eline aldığı meyve kasasıyla saldırganı etkisiz hale getiren esnaf Muhammet Faruk Köprülü (23), "Dün akşam saatlerinde 2 kızın kaçtığını gördüm. Ben de o anda dükkanın önündeydim. Bir şey olduğunu anladım ve buraya geldim. Şahıs, kadını zaten bıçaklamıştı ancak biz geldiğimiz zaman hiçbir şekilde müdahale edemedi. Buradaki İbrahim Şeker isimli esnaf abimiz elinde kasayla adamı uzaklaştırmıştı. Ben de elime bir kasa aldım ve adamı etkisiz hale getirdik. Daha sonra polisler gelip aldı. Kanlar içerisindeydi, kadını o halde gördükten sonra adamla ilgileniyorduk. Biz müdahale etmeseydik tekrar tekrar bıçaklayacaktı. Biz bunu bir kahramanlık olarak değil de vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Belki de biz müdahale ettiğimiz için iyi, mutluyum. İyi olmasında bir katkımız varsa ne mutlu bize" dedi.

Manav çalışanı İsmetullah Osmanı (21) da, "Ben manavın içerisindeydim, bir bağırtı duydum. 2 kızın koşuşunu gördüm. Dışarıya çıktığımda şahsın elinde bıçağı gördüm. Çok kötü saldırıyordu. O arada bizim patronumuz İbrahim Şeker elindeki kasayla müdahale etti ve saldırgana vurarak şahsı durdurdu. Ablamızı kurtarmaya çalıştı, başka bir esnaf daha geldi ikisi de aynı anda canlarını siper etti, ablayı korumaya çalıştılar. Daha sonra polis ekipleri gelerek şahsı aldılar" diye konuştu.

Öte yandan, O.K. isimli şahıs bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.