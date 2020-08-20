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Aktüel Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:13:51 -
Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 belde karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde bazı vatandaşlarda pozitif temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu beldelerde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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