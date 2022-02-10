Gümüşhane yarın da okullar tatil mi? Gümüşhane Valiliği’nden kar tatili açıklaması: Hangi ilçelerde okul tatil?

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Peki yarın Gümüşhane’de okullar var mı?

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Gümüşhane merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün süreyle (10 Şubat Perşembe) tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanmaya dikkat etmeleri istendi. 11 Şubat 2022 Perşembe yani yarın Gümüşhane’de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Gümüşhane hava durumu!

Gümüşhane'de yarın hava nasıl olacak? Yarın Gümüşhane'de kar yağışı var mı? İşte Meterolooji Gümüşhane hava durumu tahmini bilgileri: