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Ekonomi Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 16 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:02:00 -
Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Başvuracak adaylarınGümüşhane Üniversitesi web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmekte. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şart.), 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmekte.

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