Gümüşhane tarihinde bir ilk

Ulusal ve uluslararası bilinirliği yüksek şair, yazar ve sanatçı yetiştiren Gümüşhane’de tarihinde ilk kez düzenlenen 1.Kitap Fuarı coşkulu bir törenle ziyarete açıldı. Şair ve yazarların imza günü de yapacağı fuar 27 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

Gümüşhane’de Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Rehber Kitap Kırtasiyenin ortaklığında ’GümüşHANEler okuyor’ projesikapsamında düzenlenen Gümüşhane 1.KitapFuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Spor Salonunda kurulan stantlarda binlerce kitap okuyucuyla buluştu. Vali Vekili Ali Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile davetlilerin katıldığı törende kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirilen fuar 27 Nisan gününe kadar devam edecek.

Fuarda onlarca yayınevi ve binlerce kitabın okuyucuyla buluştuğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “GümüşHANE’ler okuyor projemizin bir ayağı olan kitap fuarımızda onlarca yayınevi, binlerce kitap okuyucuyla buluşturuldu. Gümüşhanemizin kültür atmosferine kitap fuarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yeni kitaplarla, yazarlarımızla, il dışından ve Gümüşhanemizin yetiştirdiği çok değerli şair ve yazarlarımızı da bir bütünlük içerisinde okuyucularla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlerleyen yıllarda ilki olan bu kitap fuarımızın daha geniş kesimlere hitap etmesi adına alınması gereken tedbirleri alarak hem geleneksel hale getirmeyi hem de daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılması yönünde bir çalışmamız olacak. Tüm öğrencilerimiz gün ve saat planlaması şeklinde bu kitap atmosferiyle buluşmasını hedefliyoruz” dedi.

Gümüşhane’nin yaşayan hafızası olarak nitelendirilen yazar Turan Tuğlu ise fuarda açtığı stantta kitaplarını imzalayıp ücretsiz olarak katılımcılara hediye ederken, bugüne kadar Gümüşhane’de hiç kitap fuarı açılmadığını, yalnızca imza günleri düzenlendiğini hatırlattı. Okuma alışkanlığının çok zayıf olduğunu kaydeden Tuğlu, “Çocuklara bunu belletemiyoruz. Okumayan insan nereyi bitirirse bitirsin öğrendikleri zamanla uçar gider. Bilginin tazelenmesi, devamı lazım. Bu bakımdan bu ilk kez düzenlenen kitap fuarı Gümüşhane için inşallah hayırlı olur ve devamı da gelmeli” dedi.

Etkinliğe katılan yazarlardan İrfan Gürkan Çelebi ise “Gümüşhane bizim için çok özel bir yer. Burada bir kitap fuarının açılması sevinçle ifade edebileceğimiz bir duygu. Son yıllarda Türkiye’nin her yerinde kitap fuarları açılıyor. Bu kitap fuarları sayesinde gençlerle kitap arasında bir bağlantı kuruluyor. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının azlığından şikayet ediyorlar bu doğru ama gençler bu oranı yükseltmek için gayret ediyor. Gençlerin okuma sevgisi çok yüksek” ifadelerini kullandı.

27 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak fuarda İrfan Gürkan Çelebi, Yusuf Efe Göçer ve Yavuz Bahadıroğlu imza günü ve söyleşi yapacak.