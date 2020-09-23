Gümüşhane sokakları 4,5 milyon liralık yatırımla güzelleşecek

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'de sokaklar, yaklaşık 4,5 milyon liralık sokak sağlıklaştırma projesiyle modern bir görünüm ve düzene kavuşacak.

Gümüşhane Belediyesince kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde, proje kapsamında çalışmalar başladı.

Tabela birliği sağlamak için cadde üzerindeki mevcut tabelalar sökülürken, bina giydirmeleri öncesi ısı tasarrufu sağlamak amacıyla bina dış cephelerine izolasyon da uygulanıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde süren çalışmaları inceleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "dağların avucundaki" şehrin, gelişimi ve güzelleşmesi için çaba sarfettiklerini söyledi.

İlk dönem göreve geldiklerinde şehrin yoğun altyapı sorunlarıyla uğraştıklarını ve Gümüşhane'nin bu sorununu büyük oranda çözdüklerini belirten Çimen, yeni dönemde ise daha çok üst yapıya ağırlık verdiklerini aktardı.

Kentin ihtiyacı olan adımları tespit ederek işe koyulduklarını ifade eden Çimen, güzel, özenli ve temiz görünümlü cadde ve sokakların, turizmden beklentisi olan kentler için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptı.

Kentin dokusunu düzenlemek adına daha önce Zafer Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma çalışması yürüttüklerini anımsatan Çimen, Gümüşhane'nin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yaklaşık 20 bin metrekare alanda yeni bir çalışma başladığını kaydetti.

Çimen, sokak sağlıklaştırma projesinin, kentin görünümü ve imajına büyük değer katacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çalışmalara Cumhuriyet caddemizden başladık. Yaklaşık 20 bin metrekare dış cephe ve bunun yanında çatı olukları yapacağız. Cephe giydirmeleri ve izolasyonla aynı zamanda ısı tasarrufu da sağlayacağız. 4 renk ile caddelerimize güzel bir görünüm kazandıracağız. Dükkan cephelerine taş giydirmelerimiz olacak. Tabela birliği ve düzeni ortaya çıkacak. Projemizi 180 gün içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Burada yaklaşık 4,5 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Amacımız şehrin tarihini ve kültürünü yansıtmaktır."

Projeye destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Çimen, "Bu dönemde cadde ve sokaklarımızı şehrimizin tarihine uygun şekilde düzenleyeceğiz. İnşallah bu projenin ardından diğer cadde ve sokaklarımızda da düzenleme çalışmalarımız olacak. Turizmden beklentisi olan bir şehiriz. Butik ve modern bir kente uygun şekilde cadde ve sokaklarımızı sağlıklaştıracağız." diye konuştu.

- Esnaf projeden mutlu

Cumhuriyet Caddesi esnaflarından Ertürk Yakut da sokak sağlıklaştırma projesinin yerinde ve güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Gümüşhane'nin uzun yıllardır turizme dönük bir yüzü olduğunu ve bunun için düzenli bir görünüme ihtiyacı bulunduğunu belirten Yakut, "Bu çalışmayı çok yerinde görüyorum. Şehirde derli toplu bir görünüm oluşacaktır. Yalıtım olması da ısınma giderleri noktasında çok etkili olacaktır. Görünüm olarak şehrimizin güzelleşeceğini düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.







