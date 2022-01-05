Gümüşhane’de kar yağışı etkisini sürdürürken eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Bugün Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Gümüşhane okullar tatil mi? 5 Ocak Gümüşhane okullar tatil mi?

Kuvvetli kar yağışı sebebiyle Gümüşhane’de eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 05.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir” denildi.