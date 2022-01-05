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Eğitim Gümüşhane okullar tatil mi? 5 Ocak Gümüşhane okullar tatil mi?
Eğitim

Gümüşhane okullar tatil mi? 5 Ocak Gümüşhane okullar tatil mi?

Gümüşhane hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak | Gümüşhane’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler 5 Ocak Çarşamba günü okulların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Gümüşhane bugün okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:54:00 -
Gümüşhane okullar tatil mi? 5 Ocak Gümüşhane okullar tatil mi?

Gümüşhane’de kar yağışı etkisini sürdürürken eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Bugün Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Gümüşhane okullar tatil mi? 5 Ocak Gümüşhane okullar tatil mi?

Kuvvetli kar yağışı sebebiyle Gümüşhane’de eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 05.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

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