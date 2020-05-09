Gümüşhane Müftüsü kim? Gümüşhane Müftüsünün ismi nedir, nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca müftü atamaları yapıldı. Gümüşhane Müftülüğüne Mehmet Sırrı Şık getirildi. Peki Mehmet Sırrı Şık kimdir? İşte Mehmet Sırrı Şık özgeçmişi.

Siirt İli Pervari İlçesi Karasungur Köyü kütüğüne kayıtlı Mehmet Sırrı Şık, 1975 yılında Pervari’de doğdu. İlköğrenimini 1987 Taşdibek Köyünde bitirdi. Aynı yıl Siirt İmam-Hatip Lisesinde Okumaya başladı ve 1994 yılında bu Okuldan Mezun oldu. Yine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanarak Yüksek Öğrenimine başladı.

1996 yılında girdiği İmam-Hatip Sınavını kazandı ve 11 Eylül 1997 tarihinde Siirt ili Pervari İlçesi Okçular Köyüne atanarak Diyanetteki İlk Görevine başladı. 1998 yılında Sivas Merkez Küllük Köyü Camii İmam-Hatipliğine naklen atandı. 1999’da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Mezun oldu. 2000 yılında Siirt’in Pervari İlçesi Merkez Münevver Camii İmam-Hatipliğine Naklen atandı.

2001 yılında Erzurum’da 179. Kısa Dönem olarak Askerlik görevini tamamladı. 2002 yılında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezinde 18. Dönem İhtisas Eğitimine başladı ve 2004 yılında buradan Mezun olup aynı yıl Şırnak’ın Silopi İlçesine Vaiz olarak atandı. Nisan 2008’de Diyarbakır’ın Eğil İlçesine Müftü olarak atandı.

Eylül 2011 yılında da Diyarbakır İl Müftü Yardımcılığına atandı. Haziran 2014 yılında Kayapınar İlçe Müftülüğüne atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. B Seviyesinde Arapça ve Kürtçe de biliyor. Ensar Neşriyat Grubu Gülhane Yayınları arasında yayınlanan “Ey İman Edenler” İ simli Eseri bulunmaktadır. Ayrıca “Kur’an’ın Anlayış Sorgulaması” İsimli çalışmasına devam etmektedir.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis Dalında “2008-2011 Yılları Arasında Diyarbakır, Mardin ve Batman İllerinde Okunan Hutbelerde Yer Alan Hadislerin Değerlendirilmesi” Konusunda Yüksek Lisans yaptı. Halen aynı Üniversitede Hadis Anabilim Dalında Doktora yapmaya devam etmektedir. Evli ve Dört Çocuk Babasıdır.