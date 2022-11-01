Gümüşhane eski Devlet Hastanesi, Hükümet Konağı oluyor
Gümüşhane Eski Devlet Hastanesi onarılarak Hükümet Konağı’na dönüştürülecek. Dönüştürülmesi kapsamında yapılacak iş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Gümüşhane İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda 14.11.2022 tarih ve saat 11:00’de yapılacak. Hükümet Konağı yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içinde bitirilecek. Gümüşhane Eski Devlet Hastanesinin Onarılarak Hükümet Konağına Dönüştürülmesi işi kapsamında 172 Kalem Muhtelif Malzeme İle Onarım Yapılması İnşaat İmalatları % 63,08 Elektrik İmalatları % 27,19 Mekanik İmalatları %9,71 yapılacak.
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