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Ekonomi Gümüşhane Belediyesi ticari taksi hattı satacak
Ekonomi

Gümüşhane Belediyesi ticari taksi hattı satacak

Gümüşhane Belediyesi, mücavir alan içerisinde bulunan 10 adet ticari taksi hattını 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:19:00 -
Gümüşhane Belediyesi ticari taksi hattı satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 31.08.2021 günü saat 14.10’da Gümüşhane Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. İhaleye dair şartnameler belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü İhale Biriminden temin edilebilir. İhale Teklifleri en geç 31.08.2021 Salı günü saat 14:00 a kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

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