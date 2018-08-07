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Gümüşhane-Bayburt karayolunda zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Gümüşhane'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapanan Gümüşhane-Bayburt karayolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 19:45
Gümüşhane-Bayburt karayolunda zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Süleyman Özoğlu, Necip Fazıl Nas, Sercan Sezgin, Emre Atacık ve Alkan Salantur'un kullandığı otomobiller, araçlardan birinin hatalı sollama yapması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan Özoğlu, Nas, Sezgin ve Atacık, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gümüşhane-Bayburt karayolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:45
  1. Gümüş
  2. Gümüşhane
  3. Necip Fazıl
  4. Bayburt

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