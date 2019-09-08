Gümüşhane-Bayburt Havalimanında çalışmalar son sürat devam ediyor

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yapımı devam eden, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Lojistik çalıştayı için bölgeye gelen akademisyenler havalimanındaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gümüşhane Üniversitesi’nin Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle Köse ilçesinde düzenlediği Lojistik Eğitim Standartları 7. Çalıştayına katılan dernek yöneticileri ve akademisyenler yapım çalışmaları devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanını ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Turgay Kesler’in de katıldığı ziyarette Kontrol Şefi Barış Yıkılmaz ve firma yetkililerinden çalışmaların hangi durumda olduğuna dair brifing alan heyet daha sonra yapım çalışmaları süren pist alanında incelemelerde bulundu.

Çeşitli fikir alışverişlerinde bulunulan ziyaretin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Lojistik Derneği (LODER) Genel Başkanı Prof.Dr. Mehmet Tanyaş, ulaşımda en önemli olayın entegrasyon olduğunu, Gümüşhane-Bayburt havalimanının karayolu, demiryolu ve denizyolu entegrasyonun yapılması halinde iyi çalışacağının kesin olduğunu söyledi.

“Hizmeti entegre ettiğiniz takdirde 2 milyon değil daha da fazla olur”

Özellikle gelen yolcunun devamını planlayan sistemlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Tanyaş, “Burada ilk akla gelen turizm, doğa gözüküyor. Burada kargo terminali açılacaksa ve burada üretilen ürünlerin katma değerleri yükseltilirse, uçak kargoya uygun madenlerde çıkarılırsa burası gelişebilir. Ama bu işte en önemli olay entegrasyondur. Hem tanıtım anlamında hem e-ticaret anlamında hem de diğer ulaşım yollarıyla entegrasyon kurulduğu takdirde burası iş yapar. Hizmeti entegre ettiğiniz takdirde 2 milyon değil daha da fazla olur. Ama sadece havaalanı yapılıp entegrasyon yapılmazsa güdük kalabilir. Önemli olan hem kargo hem yolcu anlamında entegre sistemlerini kurup tanıtımını, pazarlamasını iyi bir şekilde entegre ettiğimiz takdirde çalışacaktır” diye konuştu.

“Bir an önce ilimize bu havaalanını kazandırmayı düşünüyoruz”

Köse Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ise ilçede düzenlenen lojistik sempozyumuna katılan bilim insanlarının alanlarının çok ciddi bir parçası olan havaalanını görmek istediklerini, kendilerinin de bilim insanlarından faydalı bilgi ve öneriler aldıklarını belirterek, “Hava limanımızın alt yapı inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. Kar yola düşünce değil kar yolu kapatıncaya kadar çalışmaya devam ettiler geçen sene. Bu sene de inşallah aynı şekilde olacak. İnşallah hız kesmeden, bizler de elimizden gelen desteği vererek biran önce alt yapı inşaatını bitirip ardından üst yapı ihalesiyle birlikte çalışmaları aynı bu şekilde devam ettirip ilçemize, bölgemize, ilimize bu havaalanını kazandırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Nisan ayına kadar alt yapı çalışmaları bitirilecek, ardından üst yapı hizmetleri ihale edilecek”

Gümüşhane-Bayburt Havalimanının alternatif fonksiyonu da olduğunu Erzurum, Erzincan ve Trabzon başta olmak üzere çevre şehirlerdeki havalimanlarının ağır kış şartlarındaki alternatifi olacağını vurgulayan Canpolat, “Lojistik, kargoculuk, taşımacılık, ticaret yönünden de başka çıktıları olacak. Önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar alt yapı çalışmaları bitirilecek. Ardından bakanlık üst yapı hizmetlerini ihalesini yapacak. Bu havaalanı 2 milyon yolcu kapasiteli, bazen sosyal medyada yolcu garantili yorumları yapılıyor öyle bir durum yok. Gümüşhane ve Bayburt’un konumunu, nüfus hareketliliğini, geçinme kaynaklarını ve var olan turizm değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda herhangi bir olumsuzluk yaşanacağını düşünmüyorum. Kapasiteyi doldurmak bizlerin elinde. 2 milyon yolcu kapasitesini doldurmamak için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.