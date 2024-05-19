Gümüş rekor kırdı... Ne altın ne dolar! Gümüş 11 yılın zirvesinde: Gümüş fiyatları ne kadar, kaç lira olur? Tahmin

Altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aşarak 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümüş bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

Bir diğer önemli emtia olan altın ise,

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi.

Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.400 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

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Uzmanlardan 2024 için altın, gümüş ve platin tahminleri

Uzmanlar 2024 yılın için altın, gümüş ve platin fiyatları için tahminlerini açıkladı. Uzmanlar ons altın için 2 bin 600 doları işaret ederken, gümüş fiyatlarının altını geçebileceği aktardı.

Altın fiyatları, beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyon verilerinin Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasının ardından, son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, gümüş son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve platin de son bir yılın zirvesine tırmandı.

Investing'in haberine göre Saxo Bank stratejistleri yakın tarihli bir araştırma notunda altın fiyatlarının yakında 2.400 dolar seviyesini test edebileceğini, gümüşün 30 dolara kadar tırmanabileceğini ve platinin 1.130 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

BNP Paribas, gümüş fiyatlarının altından bile daha heyecan verici olabileceğini belirtirken, ROTH Capital Partners analistleri altın ve gümüş fiyatlarının gelecek aylarda daha da yükseleceğini öngördüler.