Gümüş rekor kırdı!

Gümüş fiyatı, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından ons başına 60 doların üzerine çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Gümüş fiyatı tarihi bir yükseliş kaydederek ons başına 60 doların üzerine çıktı. Piyasalarda 60.47 doları gören gümüş, böylece ilk kez bu seviyeyi aşarken, altının gümüş karşısındaki değeri son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından gümüş fiyatı tarihinde ilk kez ons başına 60 doları aşarken, altının gümüş karşısındaki değeri son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalarda onsu 60.47 dolara kadar çıkan gümüş, sert bir hareketliliğe neden oldu. Aynı dakikalarda altın 4 bin 217 dolar seviyesinde işlem gördü.

Böylece altın–gümüş fiyatlamasını ölçen Altın/Gümüş Oranı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 70 seviyesinin altına indi.

2010’larda ortalama 67.6 seviyesinde olan oran, 2020–2024 döneminde 82.5’e, 2025’te ise 89.2’ye kadar yükselmişti.