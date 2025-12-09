Siz kovamadan ben gidiyorum! CHP milletvekili istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın bir televizyon kanalında CHP’ye yönelik eleştirilerinin hatırlatarak, bu konunun MYK’da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, Çakır’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle PM’ye sevk edildiğini belirtti.

HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR

Emre, şunları söyledi: "Uzunca bir süredir Genel Başkanımız çok büyük hoşgörü gösterdi. Protesto eden, kızan, tepki gösterenlere, bir yerde anlayabilir miyiz, duygusunu yakalayabilir miyiz, sürece katabilir miyiz çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var. MYK tarafından o milletvekilimiz PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi ve PM buna ilk toplantıda karar verecek."

BEN BIRAKIYORUM

Kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edilen 28. Dönem CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" açıklamasında bulundu.