Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sanal bahis ve kumar sorunun bir pandemi halini aldığını ve bu konuyu çözmek için plan hazırladıklarını belirterek bu sorunun çözüleceğini söyledi.
Ömer Çelik'in öne çıkan mesajları şu şekilde:
Sanal kumar meselesi bir pandemi haline gelmiş durumda. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek.
'SDG SURİYE'DE BİR TEHDİT'
Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Misafir olan kardeşlerimiz ülkesine dönüyor. Suriye'nin birliğinin korunması çok önemli. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. SDG, Suriye'de bir tehdit.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Odağımız terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.
RUM YÖNETİMİNE TEPKİ
Rum yönetiminin yaptığı işgalciliktir. KKTC'yi yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın geleceği olmayacaktır. Son zamanlarda bazı Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bölge olmaktan da çıkarıp bazı ülkelerin askeri karargahı haline getirmeye çalışıyorlar, bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu konu tartışılıyor.