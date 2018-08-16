Gümüş nasıl parlatılır?

Zaman içerisinde kararan gümüşler kimyasal ürünlere maruz kalarak parlatılmaktadır. Ancak evde doğal yollarla çok paralar harcamadan da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Masrafsız olduğu kadar da, uğraştırmadan kısa süre içerisinde istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Herkesin evinde ufak tefek gümüş aksesuarlar vardır. Ya da kullanmış olduğunuz gümüş takılar. Yalnız bu uygulamaları kesinlikle gümüş kaplama olan aksesuarlarınız da uygulamayın! Çünkü bu parlatma işlemi sadece gümüşler için geçerlidir.

İşte kolay ve doğal yöntemlerle gümüş parlatma önerileri…

KARBONAT VE SU

Bu uygulama işlemini hangi gümüş aksesuarda uygulayacağınıza bağlı. Yani vereceğimiz miktarı gümüş aksesuarınızın boyutuna göre arttırabilirsiniz, ya da azaltabilirsiniz.

2 çay kaşığı karbonatı çay tabağının içerisine koyun ve macun kıvamına gelene kadar sıcak su ekleyin. Macun kıvamına gelen karbonatlı suyu, pamuk yardımıyla kararan gümüşü ovun. Gümüşün üzerinde girinti ve çıkıntı yerleri var ise, yumuşak diş fırçası da kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonucu elde ettiğiniz vakit, gümüşü ılık su ile durulayın ve tüy bırakmayan bir bez ile kurulayın.

DİŞ MACUNU

Gümüş parlatma işleminde kullanacağınız diş macunu, klasik beyaz olması gerekir. Yani jel kıvamındaki diş macunu işe yaramayacaktır.

Kararan gümüş aksesuarınızın üzerine bir miktar diş macunundan sürün ve tüy bırakmayan, temiz, yumuşak bez ile ovalayın. Kararan ve lekeli yerlerin beyazladığını göreceksiniz. İşiniz bittikten sonra ılık suyla durulayın ve kurulamayı ihmal etmeyin.

SİGARA KÜLÜ

Sigara külünün de gümüş parlatmada etkisi oldukça fazladır. Sigaranın külünü atmayın ve kararan gümüşlerinizin üzerinde deneyin. Elinizle külü alın ve kararan ya da lekeli olan bölgeleri ovun. Biraz uğraştırıcı bir işlem olsa da, etkili bir yöntemdir. Gümüşünüzün parladığını ve lekelerinden arındığını göreceksiniz. işlem sonunda yıkayın ve kurulayın.

KETÇAP

Ketçap bilindiği üzere domates sosundan elde edilir. Yani asittir. Bu sebeple gümüş parlatmada etkili rol oynar.

Bir miktar ketçabı kararan, lekeli gümüş aksesuarın üzerine sıkın. Pamuk yardımıyla ovalayın. Ovaladıkça işe yaradığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. İşlem sonunda ılık suyla yıkayın ve tüy bırakmayan bezle kurulayın.

ALÜMİNYUM FOLYO

Bir tencerenin içerisine parlatacağınız gümüşün boyut ve miktarına göre su koyun. İçerisine alüminyum folyodan bir miktar, 1’er yemek kaşığı karbonat ve kabartma tozu ekleyerek suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kararan, lekeli gümüş aksesuarları atın ve yaklaşık 5 dakika kısık ateşte gümüşlerin suyun içerisinde kalmasını sağlayın. Sonra çıkarın ve tüy bırakmayan havlu ile ovun. Ovaladıkça gümüşlerin parladığını göreceksiniz. Ilık suyla durulamayı unutmayın.