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Aktüel Gümrükte "rüşvet alındığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi
Aktüel

Gümrükte "rüşvet alındığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:19:59 -
Gümrükte "rüşvet alındığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'na gelen araçlardan rüşvet aldıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 18 sanık hakkında dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gümrük memurları hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, rüşvet paralarının tır şoförlerinden toplandığı ve bir kısmının o dönem müdür olarak görev yapan M.K.M'ye verildiği bilgisi yer aldı.

Görevli gümrük memurlarının aldıkları rüşvetlere ilişkin kanıtlara ve diyaloglara da yer verilen iddianamede, bazı memurların ise taksit ödemeleri için rüşvet pazarlığı yaptıkları bilgisi bulundu.

Edirne Organize Şube Müdürlüğü ekipleri temmuz ayında İpsala Sınır Kapsına operasyon düzenlemiş, "Rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasıyla 18 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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