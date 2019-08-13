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Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2 adet yarış otomobili ihaleyle satılacak.

13 Ağustos 2019 Salı 11:31
Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2 adet yarış otomobili ihaleyle satılacak. E-ihale üzerinden satışa çıkarılacak iki yarış otomobili hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, “Bu iki yarış arabamız satış aşamasında en kısa sürede satışa sunulacak olup meraklılarını bekliyor” dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model ‘Caterham SP/300.R’ model 2 yarış otomobil ihale üzerinde satışa sunulacak. Yurt dışından getirilen ve gümrükte kalan iki yarış otomobil satışı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.


Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. ‘www.eihale.gov.tr’ adresinden, mobil uygulama ve e-devlet’ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor.


600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014’ten bugüne kadar Türkiye’de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Ticaret Bakanlığı’na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi. E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye’de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler” dedi.



Devlet hazinesine 870 milyon lira katkı


Kılınç, “E-ihale sistemi ile elektronik ortamda satışın 2014 yılından itibaren 870 milyon lira devlete katkı sağlamıştır. 2018 yılı itibari ile kapalı tekliften açık teklife geçirilerek son alıcıların anlık olarak iki teklifi görmesiyle birlikte 220 milyon lira hasılat sağlanmıştır. Bugüne kadar da e-ihale sistemiyle ilgili olarak da yüzde 80 oranında ilk ihaleler gerçekleşmiştir. Burada şuanda iki tane yarış arabamız var. Eşya yelpazemiz çok geniş. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalardan çeşitleri sayılmak ile bitmez. Bu iki yarış arabamız da satış aşamasında en kısa sürede satışa sunulacak olup meraklılarını bekliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:31
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