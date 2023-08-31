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Aktüel Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe
Aktüel

Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:57:00 -
Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul’da tütün kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda, toplam 60 milyon 562 bin Türk Lirası değerinde makaron üretim ve paketleme makinesi, filtre yapım makinesi, sigara filtresi, uç kağıdı, makaron kutusu, tutkal yapıştırıcı ve satışa hazır şekilde makaron ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı İle Mücadele Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü operasyonda kaçakçılara büyük bir darbe indirildi. Ekipler tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik İstanbul’da yürüttükleri faaliyetler neticesinde Büyükçekmece’deki bir fabrikada yasa dışı sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Tespitin ardından operasyon düğmesine basılarak söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Şüpheli adreste yapılan kontrol ve incelemelerde suç mahallinin adeta bir kaçak sigara üretim tesisi olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramalarında 1 adet makaron yapımında kullanılan makine, 2 adet filtre yapım makinesi, 6 milyon 755 bin adet sigara filtresi, 430 adet rulo uç kağıdı, 15 adet boş makaron kutusu, 1 ton 560 kilo tutkal yapıştırıcı ve satışa hazır vaziyette 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın 60 milyon 462 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerininin başarılı operasyonunda tütün kaçakçılarına ağır darbe indirildi. Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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