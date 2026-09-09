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Yerel Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor: 387 kilo skunk ele geçirildi
Yerel

Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor: 387 kilo skunk ele geçirildi

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Gümrükler Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içerisinde toplam 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na ülkeye giriş yapmak üzere gelen karavan tipi araç şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "BETA" ve "AXEL" de aramaya dahil edildi. Dedektör köpeklerin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan detaylı aramada, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet tespit edildi. Poşetlerde toplam 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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