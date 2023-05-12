  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

Deprem ve sel felaketinde ortadan kaybolan Balıklıgöl'deki balıklardan haber var!

Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Köpek balığı, balıkçıları şoka soktu! 'Hoşt' diyerek tepki gösterdi: Ayaklarımı suya sokarken geldi

Muharrem İnce'nin partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek artıyor! Topluca kararlarını duyurdular

CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!

Ukraynalıların yerine o ülkenin vatandaşları Türkiye'ye akın etmeye başladı! 1,5 milyondan fazla insan....

Muharrem İnce adaylıktan çekilme nedenini açıkladı

Vatan Partisi'nden Muharrem İnce açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son kez uyardı: Çarşı pazar karıştı, o tarihe dikkat
Gündem Gümrük kapısından geçmeye çalıştı! PKK'lı terörist enselendi
Gündem

Gümrük kapısından geçmeye çalıştı! PKK'lı terörist enselendi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 21:17:00 -
Gümrük kapısından geçmeye çalıştı! PKK'lı terörist enselendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, gümrük kapısından geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Resulayn kentinden Ceylanpınar'a geçmeye çalışan bir şahsın kimlik bilgilerini kontrol etti. Gümrük kapısında yapılan kontrolde Suriye uyruklu Ali Alalloş’un PKK-YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mansur Yavaş HDP bayrağı eşliğinde konuştu
Mansur Yavaş HDP bayrağı eşliğinde konuştu

Siyaset

Mansur Yavaş HDP bayrağı eşliğinde konuştu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp, Selo'ya selam gönderiyor"
"HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp, Selo'ya selam gönderiyor"

Siyaset

"HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp, Selo'ya selam gönderiyor"

HDP'liler Cizre mitinginden sonra polise saldırdı!
HDP'liler Cizre mitinginden sonra polise saldırdı!

Siyaset

HDP'liler Cizre mitinginden sonra polise saldırdı!

HDP'li Sakık teröristlere özgürlük vaadetti
HDP'li Sakık teröristlere özgürlük vaadetti

Gündem

HDP'li Sakık teröristlere özgürlük vaadetti

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti
HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti

Gündem

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti

Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!
Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!

Gündem

Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!

Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: HDP'ye ne verdin çık açıkla!
Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: HDP'ye ne verdin çık açıkla!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: HDP'ye ne verdin çık açıkla!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23