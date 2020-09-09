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Dünya Gümrük görevlileri fark etti! Kaçırılan yüzlerce çocuk bakın nasıl bulundu
Dünya

Gümrük görevlileri fark etti! Kaçırılan yüzlerce çocuk bakın nasıl bulundu

Güney Sudan’dan İspanya’ya kaçırılan yüzlerce çocuk, tevafuken mola sırasında gümrük görevlileri tarafından bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:22:00 -

Pizza Gate skandalının patlamasıyla birlikte çocuk kaçırma vakaları tekrar gündeme gelmiş ve kamuoyunda geniş yankı bulan rezillikler büyük infiale neden olmuştu.

Alman merkezli bir şirketin raporuna göre dünya genelinde kayıtlı 9 binden fazla çocuk kaçırılma olayı ihbar edilirken, söz konusu kayıp çocukların akıbetine ilişkin halen bir iz bulunamadı.

Batı’da sapkın emeller için kaçırılan çocuklar halen dünya kamuoyunun gündemindeyken, Güney Sudan’dan İspanya’ya hareket eden bir uçakta mide bulandırıcı bir hadise yaşandı.

Güney Sudan’dan İspanya’ya doğru giden uçak, Nijer üzerinde durdu. Gümrük görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, uçak içinde yüzlerce çocuğun taşındığı fark edildi.

Kargo uçağının içinde ağlayan ve çığlık atarak yardım isteyen çok sayıda çocuğu fark eden görevliler, olaya el koydu.

Çocukların İspanya’da ne amaçla götürüldüğü merak konusu oldu!..

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