Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülecek

Gümrük Birliği’nin yıl dönümü dolayısıyla yapılan derlemeye göre, Türkiye ile AB arasında yapılan müzakereler sonunda 6 Mart 1995’te gerçekleştirilen Ortaklık Konseyi Toplantısı’nda alınan karar uyarınca Gümrük Birliği 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girdi. Gümrük Birliği ile Türkiye’nin 1995’te 21,6 milyar dolar olan toplam ihracatı yüzde 942 artış göstererek 2021 itibarıyla 225,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, AB’ye olan ihracat 10,6 milyar dolardan 93 milyar dolara yükselerek yüzde 777 artış kaydetti. Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi, 2021’de 178,6 milyar dolar olurken AB, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Liderler çağrıda bulundu

25-26 Mart 2021’de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Gümrük Birliği’nin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Avrupa Komisyonu’na Türkiye ile çalışmalarını yoğunlaştırması, Avrupa Konseyi’ne de müzakerelerin başlatılabilmesi için yetki belgesinin hazırlanması için gerekli çalışmaları yapması konusunda çağrıda bulunuldu. Bu doğrultuda, resmi müzakerelerin başlatılmasına yönelik gerek AB Komisyonu’ndaki gerekse AB ülkelerindeki muhataplarla siyasi ve teknik seviyede yoğun şekilde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkiye-AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği ile tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimin düzgün ve etkin işleyişi sağlanacak ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmaları sürdürülecek.