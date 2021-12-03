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Gündem Gülümseten diyalog kameralara böyle yansıdı! "Cumhurbaşkanım, Sevim Teyze var telefonda"
Gündem

Gülümseten diyalog kameralara böyle yansıdı! "Cumhurbaşkanım, Sevim Teyze var telefonda"

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak isteyen Sevim Yıldız isimli vatandaşın isteği üzerine, iki ismi görüntülü konuşmada buluşturdu. Kameralara yansıyan diyalog izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:22:00 - 2021-12-03 21:26:55

Balıkesir'de esnaf ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, Sevim Yıldız isimli vatandaşın isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Sevim Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimi diyaloğu kameralara yansıdı.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanım, Sevim Teyze var telefonda"

Ziyaretinde çeşitli açılışlar da yapan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen Sevim Yıldız'ın isteğini kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü arayan Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, Sevim Teyze var telefonda" dedi.

Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasındaki samimi diyalog kameralara yansıdı.

"Cuman mübarek olsun Sevim Teyze" diyen Cumhurbaşknı Erdoğan'a Sevim teyze, şu yanıtı verdi:

"Allah bizden alsın ömrü,sana versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her gün ağlıyorum senin için. Dün akşam gece yarılarına konuştun, gördüm seni. Koşturcam senin için 2023'te. Sabahtan akşama kadar uyumayacağım."

"Nur geldi yüzümüze"

Sevim Teyze'nin sözleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Gayet güzel bir şekilde görüştük" dedi. Sevim Teyze ise, "İnşallah, inşallah. Nur geldi yüzümüze" diyerek gülümsetti.

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