Gülüklü çorbası! Türkiye lezzetlerinden, Antalya'nın tarihi eseri kadar değerli! Herkes bayıla bayıla tükeniyor

Gülüklü Çorbası Malzemeleri

Köfte Malzemeleri

100 gr.kıyma

Tuz,karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Çorba Malzemeleri

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım tavuk göğsü

2 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

3 çay kaşığı tuzu

5 su bardağı tavuk suyu

Gülüklü Çorbası Yapılışı

Tavuğu yıkayıp bir tencereye alalım,üzerine su ilave edip,yenebilecek kıvama gelene kadar haşlayalım.

Ayrı bir yerde köfte malzemelerini karıştıralım.Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp,kızartalım.

Domatesi rendeleyelim.

Sıvı yağı tencereye alalım.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım.

Domatesi,naneyi ve kırmızı biberi de ekleyip,pişirmeye başlayalım.

Domatesler yumuşadığında,5 su bardağı tavuk suyunu,tuzla birlikte ekleyelim.

Tavuk suyu kaynadığında,yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri koyalım.

Pirinçler pişmek üzereyken,haşlayıp didiklediğimiz tavukları ve haşlanmış nohutları ilave edelim.

Son olarak da köfteleri ekleyip,bir iki taşım kaynatıp,altını kapatalım.

Afiyet olsun..

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