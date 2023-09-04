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Kadın - Aile Gülüklü çorbası! Türkiye lezzetlerinden, Antalya'nın tarihi eseri kadar değerli! Herkes bayıla bayıla tükeniyor
Kadın - Aile

Gülüklü çorbası! Türkiye lezzetlerinden, Antalya'nın tarihi eseri kadar değerli! Herkes bayıla bayıla tükeniyor

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:35:00 - 2023-09-04 20:36:36
Gülüklü çorbası! Türkiye lezzetlerinden, Antalya'nın tarihi eseri kadar değerli! Herkes bayıla bayıla tükeniyor

Bu akşam Alanya'nın yöresel çorbası olan, Gülüklü çorbasının tarifi var! Tavukla köfteyi aynı kasede buluşturan oldukça besleyici ve lezzetli bir çorba.. Yapanlara şimdiden afiyetler olsun.. Antalya mutfağının vazgeçilmezlerinden.

Gülüklü Çorbası Malzemeleri

Köfte Malzemeleri

100 gr.kıyma
Tuz,karabiber
Kızartmak için sıvı yağ

Çorba Malzemeleri

3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet domates
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım tavuk göğsü
2 yemek kaşığı pirinç
1 çay bardağı haşlanmış nohut
2 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
3 çay kaşığı tuzu
5 su bardağı tavuk suyu

Gülüklü Çorbası Yapılışı

Tavuğu yıkayıp bir tencereye alalım,üzerine su ilave edip,yenebilecek kıvama gelene kadar haşlayalım.
Ayrı bir yerde köfte malzemelerini karıştıralım.Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp,kızartalım.
Domatesi rendeleyelim.
Sıvı yağı tencereye alalım.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım.
Domatesi,naneyi ve kırmızı biberi de ekleyip,pişirmeye başlayalım.
Domatesler yumuşadığında,5 su bardağı tavuk suyunu,tuzla birlikte ekleyelim.
Tavuk suyu kaynadığında,yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri koyalım.
Pirinçler pişmek üzereyken,haşlayıp didiklediğimiz tavukları ve haşlanmış nohutları ilave edelim.
Son olarak da köfteleri ekleyip,bir iki taşım kaynatıp,altını kapatalım.

Afiyet olsun..
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