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Aktüel

Gülüç’te sahil projesi tamamlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belediyesi sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:53:02 -
Gülüç’te sahil projesi tamamlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belediyesi sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce sahil bulvarında yürütülen Gülüç Belediyesi Sosyal Tesis projesi yapımı devam ediyor. Gülüç Belediyesi Sosyal Tesis projesi içerisinde, Gülüç sahil manzarası eşliğinde kafeterya, oturma alanları, yürüyüş alanı yer alacak. Başkan Demirtaş çalışmalarına devam edilen Sahil Kafe’nin Gülüç’e çok yakışacağını belirtti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “31 Mart’ta halkımız bize bir beş yıl daha bu beldeye ve insanlarımıza hizmet etmek için yetki verdi. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimler var diye hiçbir zaman endişe duymadık, doğru bildiğimizi yaptık. Gülüç’te her mahallemizde devam eden çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Geçtiğimiz dönemde verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik. Bu seçim döneminde de söz verdiğimiz yeni projelerimizi ve sözlerimizi tek tek yerine getirmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Yapımına devam ettiğimiz Sahil Kafe Gülüç’ümüze çok yakışacaktır.”

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