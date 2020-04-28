Gülüç’te halk pazarı kurulacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde 30 Nisan 2020 Perşembe günü Pazar kurulacağı belirtildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Zonguldak Valiliği’nin il genelindeki Pazar yerlerinin açılmasını yasaklamasının ardından alınan yeni bir kararla Gülüç’te 30 Nisan 2020 Perşembe günü halk pazarının kurulacağını ifade etti. Gülüç’te halk pazarı kurulumu ile ilgili olarak gerekli alt yapı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Demirtaş, pazarın açıldığı gün giriş çıkışlar başta olmak üzere sosyal mesafe, maske ve dezenfektanla ilgili gerekli her türlü önlemleri alacaklarını dile getirdi.