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Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 16 Eylül Pazartesi günü Aşure Günü gerçekleştirecek.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:57
Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 16 Eylül Pazartesi günü Aşure Günü gerçekleştirecek.


Gülüç Belediyesi tarafından geneleksel hale gelen Aşure günü 16 Eylül 2019 Pazartesi günüGülüç Belediyesi Düğün Salonunda yapılacak. Aşure günü programıAkşam namazının ardından Kuran-ı kerim okunmasıyla başlayacak.


Tüm İslam aleminin Aşure gününü tebrik eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş gerçekleştireceği Aşure günü programına tüm Gülüç ve bölge halkını davet etti.


Demirtaşaçıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Aşure Günü’nün İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayete vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, ülkemizde ve dünyada devam eden üzücü olayların, acı ve göz yaşının son bulmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki imanı güçlendirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Aşure gününü kutlar gerçekleştirilecek olan Aşure gününe tüm Gülüç ve bölge halkını davet ederim.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:57
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