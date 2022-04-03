Gültekin'in İHA ve SİHA yorumuna tepki! 'CHP ve ortakları pirincin içindeki beyaz taştır'

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Halk TV canlı yayınında konuşan Levent Gültekin, aciz ifadelerle, milli gururumuz İHA ve SİHA'ları hedef alarak, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey." demişti.

İHA ve SİHA hazımsızlığını, cahilce, "Uçak dediğin de küçük bir şey." sözleri ile dışa vuran Gültekin, "Binaya metroya Bayraktar'a yatırım yaparsın ve bunun seni kalkındıracağını 'Süper Güç' yapacağını zannedersin." ifadelerini kullanmıştı.

'CHP ve ortakları princin içindeki beyaz taştır'

Gültekin'in akıl dışı yorumunu Twitter hesabından paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor." dedikten sonra, şu tespitte bulundu:

CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır.