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Gültekin: "Tanzim satış noktalarını Mezitli’ye getireceğiz"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, tanzim satış noktalarınıMezitli’ye de getireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyükmutluluğumuzdur" dedi.

19 Şubat 2019 Salı 11:12
Gültekin: "Tanzim satış noktalarını Mezitli’ye getireceğiz"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, tanzim satış noktalarınıMezitli’ye de getireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyükmutluluğumuzdur" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve belediyelerin aracılığıyla kurulantanzim satış noktalarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Zam fırsatçılarının yüksek sebzeve meyve fiyatlarından bunalan tüketicinin maliyetine satışlar ile yüzü gülerken, zamlarbirçok market ve pazarlarda da geri çekildi.


İlk etapta İstanbul için 50, Ankara için de 30 noktada faaliyete geçen tanzim satışnoktalarını Mezitli’ye de getireceklerini söyleyen AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsanGültekin, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" diyekonuştu.


Cumhur İttifakı Mezitli adayı Serdar Soydan’ın seçilmesi ile birlikte Mezitli’de büyükdeğişimler olacağını belirten Gültekin, "Cumhur İttifakı Mezitli adayımız Serdar Soydan’ınseçilmesi ile birlikte fırsatçıların önüne geçerek vatandaşlarımıza derin bir nefesaldıracağız. İstanbul ve Ankara’da faaliyete geçen tanzim satış noktaları birçokmarketlere ve pazarlara fiyat konusunda geri adım attırdı. Madem sebze ve meyvefiyatları geri çekilebiliyordu tanzim satış noktalarından önce neden geri çekilmedi?’şeklinde konuştu.


"Tanzim satış noktaları, vatandaşlarımız adına büyük bir hamle"


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile fırsatçıların önüne geçmek amacıyla hayatageçirilen tanzim satış noktalarının vatandaşlar adına büyük bir hamle olduğunu belirtenGültekin, "Hükümetimizin ülke ekonomisini ayakta tutmak adına attığı yerinde adımlartartışılmaz noktadadır. Birçok proje ve destek paketleri ile ülkemize ekonomik alandabüyük değişimler kazandırdık. Bu projelerden birisi de tanzim satış noktaları oldu. Pazarve market fiyatlarından bunalan vatandaşlarımıza, hükümetimizin attığı adımlarçerçevesinde ‘maliyetine satış’ yaparak derin bir nefes aldırdık. Cumhur İttifakı adayımızSerdar Soydan’ın seçilmesi ile birlikte bu yerinde projeyi Mezitli’ye de kazandıracağız"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:12
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