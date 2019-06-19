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Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım ile yükselecek"

AK Parti Mezitli ilçe Başkanı İhsan Gültekin, 23 Haziranda tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’ın seçimi kazanacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, "AK neferler Binali Yıldırım’ın yanında olacaktır" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım ile yükselecek"

AK Parti Mezitli ilçe Başkanı İhsan Gültekin, 23 Haziranda tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’ın seçimi kazanacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, "AK neferler Binali Yıldırım’ın yanında olacaktır" dedi.


23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanacağını ve Yıldırım’a desteklerinin tam olduğunu belirten AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, "31 Mart seçimlerinde yapılan usulsüzlükler neticesinde YSK’nın kararı ile tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerini Cumhur İttifakı AK Parti Adayımız Binali Yıldırım’ın büyük bir oy üstünlüğü ile seçimi kazanacağına inancımız tamdır. Milletimizin rızası ile 23 Haziran’da İstanbul işi bilen, tecrübeli bir başkana emanet edilecek. Bizler AK neferler olarak, Sn. Binali Yıldırım’ın her zaman destekçisi olarak, adayımızın haklarına her zaman sahip çıkacağız. İstanbul Binali Yıldırım ile yükselecek" diye konuştu.


23 Haziran günü Mersin’de olan İstanbullu vatandaşlara sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunan Gültekin, "Gerek tatil, gerekse iş amacı ile 23 Haziran’da Mersin’de bulunan İstanbullu kardeşlerimizin oylarını kullanmak için tekrar İstanbul’a gitmelerini ve oylarına sahip çıkmalarını istirham ediyorum. İstanbul seçimleri ülkemiz ve milletimizin bekası için büyük bir öneme sahip. Bu yüzden herkesin tekrarlanan seçimde sandığa gitmesi demokrasi ışığında bir seçim olması için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
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