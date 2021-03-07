Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

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Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Gülten Kışanak'ın İsviçreli kardeşleri, Kışanak ile dayanışma videosu yayımladı. İsviçreli siyasetçiler, hadlerini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan'ı hedef aldı. İçişlerimize burnunu sokan İsviçrelilerden Zürih Şehir Hükümeti'nin Güvenlikten Sorumlu Bakanı Karin Rykart, "Türkiye'deki kürtlerin durumunda iyileştirmeler için, bütün politik tutukluların ve özellikle Gülten Kışanak'ın serbest bırakılması ve Kışanak'ın Diyarbakır Belediye Eş Başkanlığı görevine iade edilmesi zorunludur." dedi. Yeşiller Partisi Zürh Milletvekili Katharina Prellcz Huber ise "Gülten Kışanak insan haklarını ayaklar altına alan Erdoğan rejimine karşı mücadele ediyor." diyerek küstah ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı:

'Sizin gibi cesur kadınlara ihtiyaç var'

Zürih Şehir Hükümeti Başkanı Corine Mauch:

"Hatırlatmak isteriz ki, farklı cinsiyetler arasında gerçek eşitliğin sağlanabilmesi için alınması gereken daha çok yol var. Ve bizler dayanışmak istiyoruz.Bugün özellikle güçlü bir kadına, şu anda tutuklu bulunan meslektaşım Gülten Kışanak'a dikkat çekmek istiyorum. Gülten hanım, içinde yer alan bütün insanların eşit haklara sahip olduğu gerçek bir demokratik toplum için, sizin gibi cesur kadınlara ihtiyaç var. Cesaretinizi ve güzel bir geleceğe olan inancınızı kaybetmemeniz için size dayanma gücü diliyoruz. Hep aklımızda olacaksınız."

'Kışanak'ın görevine iade edilmesi zorunludur'

Zürih Şehir Hükümeti Güvenlikten Sorumlu Bakan Karin Rykart:

"40 yıldan bu yana aktif politik mücadelenin içinde yer alan Gülten Kışanak, Türkiye Meclisi'nde milletvekili ve Diyarbakır Belediye Eş Başkanıydı. Bu görevlere halkın büyük desteği ile seçilmişti. Gülten Kışanak 2016 yılından beri cezaevinde. Bunun tek nedeni, insan hakları, düşünce ve basın özgürlüğü için verdiği demokrasi mücadelesidir. Türkiye'deki kürtlerin durumunda iyileştirmeler için, bütün politik tutukluların ve özellikle Gülten Kışanak'ın serbest bırakılması ve Kışanak'ın Diyarbakır Belediye Eş Başkanlığı görevine iade edilmesi zorunludur. Her şeyin iyi olması dileği ile bol şanslar diliyor, Gülten Kışanak ile dayanışma bildiriyorum."

'İnsan haklarını ayaklar altına alan Erdoğan rejimi'

Yeşiller Partisi Zürh Milletvekili Katharina Prellcz Huber:

"Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak, bundan 4 yıl önce Zürih ziyaretinden hemen sonra tutuklandı ve öhala cezaevinde bulunuyor. Gülten Kışanak insan haklarını ayaklar altına alan Erdoğan rejimine karşı mücadele ediyor. Gülten Kışanak kararlılığını ve cesaretini hapiste olmasına rağmen kaybetmeyen güçlü bir kadın. Bugün yani 8 Mart gününde kendisi ile en içten dayanışma duygularımızı paylaşmak istiyorum. Gülten Kışanak'a iradesi ve kararlı duruşu için teşekkür ediyorum. Bugün ve her zaman düşüncelerimizle onun yanındayız."

'Ülkendeki koşullar daha da kötüleşti'

Sosyal Demokrat Parti Zurih Milletvekili Celine Widmer:

"Sevgili Gülten, 2016 yılı Ekim ayında Zürih'i ziyaret etmeni hala hatırlıyorum. Fırat Anlı ile beraber Diyarbakır Eş Başkanı olarak. Ezgi Akyol ve ben 2016 yılı ilkbaharında Zürih Parlamentosu'na bir önerge vermiştik. Önergemizle Zürih ve Diyarbakır şehirleri arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturulmasını talep etmiştik. O tarihten bu yana bir ilişki sürdürüldü. Sizin ülkenizdeki koşullar o tarihten bu yana çok kötüleşti. Partin HDP yasa dışı bir parti konumuna itilmeye çalışıldı. Yaklaşık 5 yıldan beri cezaevindesin. Ve sen 80'li yıllarda da cezaevindeydin. Zaman zaman seni düşünüyor ve nasıl olduğunu merak ediyorum. Sana ve ülkende demokrasi mücadelesi veren herkese dayanma gücü diliyorum. Sizleri unutmuyoruz."