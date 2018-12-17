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Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak için 22,5 yıl, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında ise 15 yıl hapis cezası istendi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:07
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.  

'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel'in güvenlik gerekçesiyle Malatya'da yargılandığı davanın 11'inci duruşması görüldü.

Kışanak için 22,5 yıl, Tuncel hakkında 15 yıl

 

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı yeniden verdiği mütalaasında, Kışanak için 'silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek' suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında 'iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8'er ay hapis cezası talep edildi.  

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Şubat 2019'a erteledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:07
  1. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Gültan Kışanak
  3. Sebahat Tuncel
  4. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • YılmazYılmaz28 dk önce
    Anlaşılan oki bunlar yatmayacak muhabbet istenenlerin gezdiği bu ülkede 15 yıl istenen kişi hiç yatmaz,bizdeki adalet tiyatro oyunu.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    CEZA İSTENİRDE! HAFİFLEYE HAFİFLEYE ÜÇ DÖRT YIL KALIR, İYİ HALDEN YATTIĞINA SAY HADİ GÜLE GÜLE, BİRAZ DAHA YATARSA DEVLET BORÇLU KALIR. (ALMAN YARGI, İTALYAN CEZA HUKUKU NU ÖZETLEDİM) BÖYLE PKK YI FETÖ YÜ BİTİRECEĞİZ
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 1 sa önce
    Istemek baska bir sey vermek baska bir se,yakinda tahliye. olurlar.

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