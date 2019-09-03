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Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl geriden takip ediyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin, Mersin’i 20-25 yıl geriden takip ettiğine dikkat çekerek, seçimlerde vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirmek için yorulmadan, gece-gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 16:28
Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl geriden takip ediyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin, Mersin’i 20-25 yıl geriden takip ettiğine dikkat çekerek, seçimlerde vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirmek için yorulmadan, gece-gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.


Akdeniz Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında, belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Gültak, Akdeniz’in; Mersin’i 20-25 yıl geriden takip ettiğini belirterek, seçimlerde vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirmek için yorulmadan, gece-gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı. Gültak, Akdeniz’i barışın, huzurun, kardeşlik ve güvenliğin hüküm sürdüğü bir kent yapacaklarının da altını çizdi.



Ücretsiz üniversite hazırlık kursları verilecek


Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını da kaydeden Gültak, eğitime ve eğitim kurumlarının temizlik, bakım ve onarımına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Gültak, ayrıca yeni eğitim-öğretim döneminde 750 ile bin civarında öğrenciye de ücretsiz üniversite hazırlık kursu vereceklerini söyledi.


Toplantı, Ürdün’ün liman kenti olan Al Aqabe ile yapılacak olan Kardeşlik Anlaşması ile ilgili hazırlanacak protokol ve sözleşmeleri imzalama konusunda Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesiyle sürdü. Teklif, üyelerin oybirliği ile kabul edilerek meclisten geçti.



Mersin Narenciye Festivaline 150 bin lira destek


Mecliste, Mersin’de 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan 7’nci Uluslararası Mersin Narenciye Festivaline Akdeniz Belediyesi’nden 150 bin lira maddi destek sağlanmasıyla ilgili teklif, üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:28
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