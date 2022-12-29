Gülşen'e 5 milyon TL veren Tunç Soyer'den İzmir'deki ulaşıma zam

Tarkan'a, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konser için 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret ödeyen CHP'li Tunç Soyer idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gülşen'e de yılbaşı konseri için 5 milyon TL ödeyecek.

Kamuoyunda infiale neden olan skandal gündemi meşgul ederken İzmir’de toplu ulaşıma zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesine zam yaptı.

Alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşımda tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu. Öğrenci biniş ücreti ise 3 TL oldu.