  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gülşen'den bir dilekçe daha geldi!
Aktüel

Gülşen'den bir dilekçe daha geldi!

İmam hatip liselilere yönelik skandal sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen’in avukatları, ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 16:12:00 - 2022-08-31 16:48:54
Gülşen'den bir dilekçe daha geldi!

İmam hatip liselilere yönelik skandal sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen’in avukatları, ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." şeklindeki beyanda bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çolakoğlu'nun, Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur." demişti.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından, 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

 

 

Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler
Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler

Kadın - Aile

Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?
Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Gündem

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...
Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Medya

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...
Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...

Spor

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!
Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak
Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak

Aktüel

Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti
İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

Yerel

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti
Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti

Aktüel

Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23