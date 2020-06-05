Gülşehir Belediye Başkan Çiftci Sadabad Parkında incelemelerde bulundu

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Sadabad Parkı’nda çalışmaları inceleyip, teknik personeli ile bilgi alış verişinde bulundu.

Çalışmalarını yol ve kaldırım yapımına yoğunlaştırarak vatandaşları bozuk yollardan bir an önce kurtarmak isteyen Belediye Başkanı Fatih Çiftci, park ve bahçelerde yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyor. Sadabad Parkı’nda yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatarak, daha nezih, daha kullanışlı bir mesire alanı oluşturmayı hedefleyen Başkan Çiftci, bu doğrultuda talimatlar verdi.