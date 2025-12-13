Güllü'yü kim öldürdü, katili belli oldu mu? Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter neden tutuklandı?

Güllü'yü kim öldürdü, katili belli oldu mu sorusuyla başlayan Yalova merkezli cinayet soruşturmasında, gözaltına alınan kızı ve arkadaşının ifadeleriyle perde arkası aralandı. Ünlü şarkıcı Gül Tut'un 26 Eylül’deki şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı, savcılık ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Güllü'nün sır cinayetinin perde arkası aralanıyor. Kaldığı evin penceresinde düşüp hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gelen bilgilere göre cinayet itirafı ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Hemen ardından kızı Tuğyan tutuklandı.

GÜLLÜ NASIL ÖLDÜ?

26 Eylül’de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

GÜLLÜ'NÜN TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NEDEN TUTUKLANDI?

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu gözaltına aldı. O sırada evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.

Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesinde "Tuğyan kasten annesini pencereden aşağıya attı" itirafında bulunduğunu açıkladı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.