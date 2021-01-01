Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi bombasını patlattı! Kurtlar Vadisi Kaos...

Geçtiğimiz günlerde Şubat ayında çekimlerine başlanacağı öne sürülen Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili oyuncu Erhan Ufak'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Instagram'da bir canlı yayın yapan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağını söyledi.

Ufak yaptığu açıkalamada, "Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak. Bunun sebebi de final yapmamış olmamasıdır. Dünyanın ve ülkenin şu anki durumu yeniden yayınlanmasının önündeki bir engel. Ama geri dönecek." dedi.