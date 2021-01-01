Gülle: İhracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdik

Etkinlikte konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Türk ihracatının önüne çıkan tüm engellere rağmen büyümesini sürdüreceğini ifade etti.

Başarılara imza attık

Kovid-19’un dünyayı görülmedik bir ekonomik atmosfere soktuğunu aktaran Gülle, küresel ticaretin bu denli kesintiye uğradığı bir dönemde ihracatta başarılara imza attıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Bu olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak, ihracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdik. İhracatta düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, bugün pandemi öncesinden daha güçlüyüz. Eylül ve ekim aylarını tarihi rekorlarla kapattık, kasım ayında 16 milyar doların üzerine çıktık. Aralık ayının gurur verici rakamlarını, sizler vasıtasıyla halkımızla paylaşmanın gururunu yaşayacağız. İhracat sadece iş meselesi değil, aynı zamanda bir memleket meselesidir. Bizler böyle görüyoruz.”

Hedefe koşuyoruz

Gülle, Türk ihracatçıları olarak ticaret fazlası veren Türkiye hedefine durmaksızın koştuklarını ifade ederek, “İhracatta yıldız senemiz olacak 2021 yılının, hepinize, tüm ülkemize, sağlık, afiyet ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı. Gülle, “Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri dün olduğu gibi yarınlarda da tüm dünyaya Türkiye’nin ihracat serüvenini anlatmaya devam edecek. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dünyayı tanıyan, ekonomin temel ilkelerine hâkim, iş dünyası ve STK’larla doğrudan temasta olan kalem erbapları, bizler için her zaman aydınlatıcı ve uyarıcı oldu” dedi.