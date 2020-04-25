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Yemek Tarifleri

Güllaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü güllaç nasıl yapılır?

İftar tatlısı denince ilk akla gelen saray tatlılarından olan güllacı yapmak oldukça basit. Güllaç yapmanın püf noktalarını bu yazıda bulabilirsiniz. Özellikle sıklıkla sorulan "Güllaç nasıl yapılır?","Güllaç kaç saat dolapta bekletilir, kaç gün dayanır?","Güllaç şerbeti nasıl yapılır?","Güllacın içine ne konur?" sorularının cevaplarını sizler için açıkladık. Cevizli ve tam kıvamında bir güllaç tarifi için okumaya devam edin...

2020-04-25 12:35:00 -
Güllaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü güllaç nasıl yapılır?

Güllaç yapımı oldukça basit bir tatlı. Ev yapımı güllaç sayesinde, evinizde gayet güzel bir tatlıyı bu tarifle yapacaksınız. Peki ama güllaç nasıl yapılır, nasıl saklanır, ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Güllaç ne ile süslenir?

Güllacı süslemek için elinizde bulunan meyveleri kullanabilirsiniz. Sade ve sütlü bir tatlı olduğu için servis aşamasında her türlü meyveyle gayet güzel sunulacaktır. Hatta çikolata parçacıklarla bile servis edebilirsiniz.

Güllaç bir gün dolapta bekler mi?

Güllacı bir gün önceden yaparsanız, yaprakların daha iyi ıslanmasını sağlayabilirsiniz. Servis esnasında da bir bardak sütle ıslattığınızda, enfes bir lezzet ve görüntü elde etmiş olacaksınız. İşte güllaç tarifi...

Malzemeler

  • 400 gram güllaç
  • 2 litre süt
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı gül suyu

Arası için;

  • 1,5 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz

Servis için;

  • Nar
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı şeker

Sütü derin bir tencereye alın ve içerisine şekeri ilave edin. Şeker eriyip, süt bir taşım kaynayana kadar, ara sıra karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Güllaç tepsiniz yuvarlak ise direkt olarak içine dökerek ve güllaç yapraklarını dizerek çalışabilirsiniz. Fakat kare bir tepside yapıyorsanız, yayvan bir tepsiye sütü döküp, güllaç yapraklarını kırarak bu süte batırmalısınız.

Eli yakmayacak dereceye gelen sütü, güllacı hazırlayacağınız tepsinin dibine, 2 kepçe kadar dökün. 

Güllaç yapraklarının yarısını tepsinize göre yerleştirin. Arasına dövülmüş cevizi serptikten sonra, üzerine aynı şekilde yapraklarını dizmeye devam edin.

İşlem bittikten sonra streç filmle kaplayıp, minimum 5 saat kadar dolapta dinlendirin ve servis edeceğiniz esnada bir bardak süt ve şeker karışımını harmanlayarak üzerine gezdirin.

Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Şimdiden afiyet olsun...

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