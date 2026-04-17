Gülistan Doku soruşturmasında iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı! Adliye önünde arbede çıktı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimlerden Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu oldukları belirtilen Savaş Gültürk ile Süleyman Önal’ın savcılık ifadeleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLELER ARASINDA ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Gülistan Doku’nun ailesi ile 2 şüphelinin yakınları arasında adliye binası önünde kavga çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavga, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.

GÜLİSTAN’IN ABLASI AYGÜL DOKU: ARTIK DAYANAMIYORUZ

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kavga sonrası yaptığı açıklamada, “Kız kardeşimi, bütün aile üyelerimi tahrik etti. ‘Siz kimsiniz, bizim sayımız çok’ dedi. Sayın savcımızdan biran önce Tuncay Sonel’in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bir kızımızı kaybettik. Aile bireylerimizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş’ın kardeşi kız kardeşimi tenhada sıkıştırıp, ‘Sen beni tanımıyor musun?’ diyor. Bu kadar cüretkarlık, bu cesaret nereden geliyor bunlara. Biz yaralı bir aileyiz. Biz neden bunları yapmıyoruz. Biz saldırmayı bilmiyor muyuz? Biz artık dayanamıyoruz. Artık bir çözümün bulunması lazım" dedi.