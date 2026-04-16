SON DAKİKA
Gündem
Gülistan Doku davasında düğüm çözülüyor! İl Özel İdaresi personeli de tutuklandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Gülistan Doku davasında düğüm çözülüyor! İl Özel İdaresi personeli de tutuklandı

Nisan 2026 itibarıyla hız kazanan Gülistan Doku soruşturmasında, karanlık noktaları aydınlatacak en kritik adımlardan biri atıldı. Gülistan Doku'ya "son temas eden kişi" olduğu iddia edilen ve olay döneminde İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan Erdoğan Elaldı, yargı huzuruna çıkarıldı.

Antalya’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Erdoğan Elaldı, Tunceli Adliyesi’nde savcılık sorgusuna tabi tutuldu. Elde edilen yeni deliller ve teknik takip verileri ışığında mahkemeye sevk edilen Elaldı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyanın kilit ismi: Son temas ona ait

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Elaldı'nın Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün genç kızla iletişim kuran ve ona son dokunan kişi olduğu belirtiliyor. Daha önce "kayıp şahıs" olarak yürütülen dosyanın, Elaldı'nın tutuklanmasıyla birlikte resmen bir cinayet soruşturmasına dönüşmesi, 6 yıllık adaletsizlik sürecinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Operasyon dalgası genişliyor

Eski polis Gökhan Ertok’un tutuklanmasının ardından Erdoğan Elaldı’nın da cezaevine gönderilmesi, dosyadaki "organize suç" şüphelerini kuvvetlendirdi. Aralarında dönemin mülki amirlerinin yakınlarının da bulunduğu diğer 11 şüpheliyle ilgili işlemler devam ederken, Elaldı'nın tutuklanması kamuoyunda "koruma zırhı kalkıyor mu?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

"Adalet yerini bulana kadar durmayacağız"

Doku ailesi ve avukatları, Elaldı'nın tutuklanmasını "gecikmiş ama hayati bir adım" olarak nitelendirdi. Avukat Ali Çimen, olayın yaşandığı dönemdeki tüm ihmallerin ve delil karartma girişimlerinin üzerine gidileceğini, tutuklamaların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Tunceli Adliyesi önündeki gergin bekleyiş sürerken, soruşturmanın daha üst makamlara uzanıp uzanmayacağı merakla takip ediliyor.

'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri...
Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak
13 gözaltı vardı... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
Gülistan Doku soruşturması! Gökhan Ertok tutuklandı
Yani ama

Eski savcının ve olayı inceleyen diğer polislerinde ifadesine başvurulması lazım sanki.
