Gülistan Doku davasında düğüm çözülüyor! İl Özel İdaresi personeli de tutuklandı

Antalya’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Erdoğan Elaldı, Tunceli Adliyesi’nde savcılık sorgusuna tabi tutuldu. Elde edilen yeni deliller ve teknik takip verileri ışığında mahkemeye sevk edilen Elaldı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyanın kilit ismi: Son temas ona ait

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Elaldı'nın Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün genç kızla iletişim kuran ve ona son dokunan kişi olduğu belirtiliyor. Daha önce "kayıp şahıs" olarak yürütülen dosyanın, Elaldı'nın tutuklanmasıyla birlikte resmen bir cinayet soruşturmasına dönüşmesi, 6 yıllık adaletsizlik sürecinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Operasyon dalgası genişliyor

Eski polis Gökhan Ertok’un tutuklanmasının ardından Erdoğan Elaldı’nın da cezaevine gönderilmesi, dosyadaki "organize suç" şüphelerini kuvvetlendirdi. Aralarında dönemin mülki amirlerinin yakınlarının da bulunduğu diğer 11 şüpheliyle ilgili işlemler devam ederken, Elaldı'nın tutuklanması kamuoyunda "koruma zırhı kalkıyor mu?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

"Adalet yerini bulana kadar durmayacağız"

Doku ailesi ve avukatları, Elaldı'nın tutuklanmasını "gecikmiş ama hayati bir adım" olarak nitelendirdi. Avukat Ali Çimen, olayın yaşandığı dönemdeki tüm ihmallerin ve delil karartma girişimlerinin üzerine gidileceğini, tutuklamaların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Tunceli Adliyesi önündeki gergin bekleyiş sürerken, soruşturmanın daha üst makamlara uzanıp uzanmayacağı merakla takip ediliyor.