Gulfood 2021'e Gold imzası

85 ülkeden katılımcıları, 156 ülkeden ziyaretçileri Dubai’de bir araya getiren fuarda şirketin organik makarnaları ilgi odağı oldu. Golda Gıda AŞ’den yapılan açıklamada tanıtım çalışmalarının süratle devam ettiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

Tanıtım çalışmaları sürüyor

“B2B görüşmeleri önemli görüyoruz. İtalya’nın ardından ikinci büyük makarna ihracatçısı olan Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Şirket olarak ürün gamına, çölyak hastaları tarafından kullanılan 12 formuyla ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve tamamen organik olarak üretilen ‘Golda Organik Makarnalar’ ekleyerek yerel ve küresel tüketicilerin beğenisine sunduk. Önümüzdeki dönemde hedefimiz tüketici beklentilerini doğru okuyarak sağlıklı, organik ve sürdürülebilir üretim politikaları geliştirmek olacaktır.”

Ürünlere ilgi yoğun

Dünya pazarlarının nabzını tuttuklarını dile getiren Golda Gıda İhracat Müdürü Özlem Tüylek ise şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl Gulfood’a ziyaretçi katılımcıda büyük bir düşüş gördük. Uzak Doğu ülkelerinin fuara katılmamaları bizim için büyük bir şansızlık oldu. Ama standımızı ziyaret eden çeşitli ülkelerden gelen alıcıların markamızla ve ürünlerimizle ilgilenmeleri memnuniyet vericidir. Bu fuarla dünya pazarlarındaki 2021 hedeflerimizi bir adım daha öteye götüreceğimizi düşünüyoruz. Gerek Afrika gerekse Ortadoğu’nun aranan markalarındanız. 2021 yılı içerisindeki dış pazar payımızı arttırmayı planlıyor, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.”